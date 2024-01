RC Lens : c’est officiel pour Yannick Cahuzac à Lorient !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Le recordman de carton rouge a trouvé un nouveau challenge. Yannick Cahuzac rejoint le FC Lorient en tant qu’entraîneur adjoint de Francis Le Bris. Le Corse a déjà eu une expérience similaire à Lens avec Franck Haise. Parti en juillet, le natif d’Ajaccio avait besoin de retrouver le monde du football. “Le foot commence déjà à me manquer” Dans un entretien avec Lensois.com, après une arrivée avortée à Nice, Yannick Cahuzac est revenu sur la période précédant son arrivée en Bretagne: “Je vais essayer de jouer sur mon réseau, aller voir des entraînements et comment ça travaille ailleurs, rester dans le circuit et voir si une opportunité se présente. Mais sans me précipiter, je veux prendre la température de tout, voir comment je suis psychologiquement, comment vont mes enfants. Ils vont mieux, moi aussi. C’est une étape par laquelle je devais passer”. Retrouvé, Yannick Cahuzac démarre une nouvelle aventure, toujours plus loin de sa Corse natale, dans laquelle il a passé 17 saisons, à Bastia. Ancien du #RCLens, Yannick Cahuzac rejoint officiellement le FC Lorient https://t.co/iJRuBNaq82 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le recordman de carton rouge a trouvé un nouveau challenge. Yannick Cahuzac va rejoindre le FC Lorient en tant qu’entraîneur adjoint de Francis Le Bris. Le Corse a déjà eu une expérience similaire à Lens avec Franck Haise.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur