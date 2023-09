RC Lens - Mercato : Spierings retourne à Toulouse (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Malheureux dans l’Artois et symbole du début de saison raté des Sang et Or, Stijn Spierings retrouve le club où il s’est révélé en France. Le Néerlandais revient pour une saison. Spierings, le joker médical du Téfécé Le Toulouse FC utilise ainsi son joker médical pour se renforcer au milieu. Stijn Spierings ne pourra toutefois pas participer à la Ligue Europa avec les Violets. Stijn Spierings prêté au TFC 🔄



Le numéro 5 artésien est prêté, sans option d'achat, au Toulouse FC jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024. Bonne saison à Stijn. pic.twitter.com/ftiQqSthTZ — Racing Club de Lens (@RCLens) September 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sans grande surprise, le RC Lens et le Toulouse FC ont officialisé ce jeudi soir le prêt, sans option d’achat, de Stijn Spierings (27 ans). Quelques mois après son départ, le Néerlandais fait déjà son retour en Haute-Garonne.

Alexandre Corboz

Rédacteur