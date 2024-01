RC Lens - Mercato : trois cadors arrivent pour Medina, Lens prépare sa riposte

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Après Kevin Danso, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, un autre défenseur central du RC Lens serait particulièrement courtisé lors de ce mercato hivernal. Il s'agirait de Facundo Medina.

Mais le RC Lens n'est pas vendeur pour Medina

En effet, d'après nos confrères de Foot Mercato, l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus Turin seraient très intéressés par l'Argentin et pourraient bientôt soumettre une offre au Racing pour le recruter. Un club anglais dont le nom n'a pas filtré pisterait également le joueur formé à River Plate. Mais les dirigeants lensois auraient fermés à double tour un départ de Facundo Medina cet hiver et voudraient même offrir une prolongation au joueur de 24 ans, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club artésien.

