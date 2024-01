RC Lens Mercato : un bourreau du FC Nantes visé en piston

Si le RC Lens a finalement arrêté son choix sur le recrutement de Jhoanner Chavez (21 ans) cet hiver, l’Equatorien n’a signé dans l’Artois qu’en prêt pour six mois en provenance de l’EC Bahia (D1 brésilienne) et, dans l’éventualité où le piston sud-américain ne donnait pas satisfaction, des alternatives existent déjà à l’été 2024.

Selon RMC Sport, l’une d’entre elles mènerait à une révélation de Ligue 2 : Amin Cherni (Stade Lavallois, 22 ans). Auteur d’une brillante saison en Mayenne où il s’est révélé, l’international tunisien serait aussi dans le viseur du Stade Brestois ou encore du FC Lorient.

Qualifié hier face au FC Nantes en Coupe de France, Laval est peu enclin à lâcher son très offensif piston (22 apparitions TCC, 3 buts) cet hiver mais à l’été 2024, à un an de la fin de son contrat, la donne pourrait être toute autre concernant l’ancien joueur de Chambly. Affaire à suivre donc.

