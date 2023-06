RC Lens - Mercato : la première recrue estivale arrive, une pépite visée en plus !

Loïs Openda anime le début du Mercato du RC Lens. Sollicité par le RB Leipzig, l'attaquant belge pour partir et rapporter un joli chèque.

Pour le remplacer, plusieurs pistes sont explorées mais le RCL envisagerait aussi d'investir sur un jeune joueur à fort potentiel. Il s'agit d'Adama Bojang. Révélation de la dernière CAN U20, l'attaquant gambien est ciblé par Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, et Brighton. Mais aussi, selon Fabrizio Romano, par City Group et par Lens.

Par ailleurs, L'Équipe nous apprend qu'Oscar Cortes (19 ans) va signer en faveur du RC Lens. Le jeune milieu de terrain colombien de Millonarios va signer ces prochains jours contre la somme rondelette de 4,5 millions d'euros et un contrat jusqu'en juin 2028.

Adama Bojang, one to watch — also City Group with NYFC and Lens are tracking Gambia talented striker. ✨🇬🇲



He’s managed by former Gambian and England international Cherno Samba and Sascha Empacher of SPOCS who spotted Mohamed Salah, Mohamed Elneny and Abdul Rahman Baba. pic.twitter.com/GGfKSlgUAj