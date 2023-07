RC Lens – Mercato : un défenseur rebondit en Pologne

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

En fin de contrat au RC Lens, où il a été formé, Adrien Louveau a trouvé un nouveau challenge. L'ancien capitaine de la réserve du RCL en N3 va poursuivre sa carrière en Pologne. Louveau au LKS Lodz Le LKS Lodz annonce en effet sa signature ce jeudi. Louveau s'est engagé pour deux saisons, avec son nouveau club, promu en L1 polonaise. Salut Adrien 👋



Salut Adrien 👋

📰 https://t.co/bvjx1LNkFa pic.twitter.com/WnymtQxIco — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) July 13, 2023

Laurent HESS

Rédacteur