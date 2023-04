RC Lens - Mercato : un départ a été officialisé chez les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens compte un joueur en moins dans son effectif. Prêté ces trois dernières saisons à Bastia, Tom Ducrocq (23 ans) a vu son option d’achat levée à l’issue de son second prêt. Le club corse que le milieu de terrain des Sang et Or signerait donc un nouveau contrat de deux ans. Ducrocq vise la montée en L1 Formé à la Gaillette, Ducrocq n’a connu que cinq apparitions chez les pros avant de rejoint Bastia, alors en National 1, à l’été 2020. Actuellement 5e de Ligue 2 à 5 points des Girondins de Bordeaux, les Corses peuvent toujours nourrir l’espoir d’une montée en Ligue 1 en fin de saison. Et le joueur de retrouver donc son club formateur à la rentrée... ✍️ 📋



🔵 @TomDucrocq bientôt définitivement bastiais !



🔵 𝗠𝗶𝗴𝗼𝘂𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲𝗹𝗮 active sa prolongation de contrat pour une saison supplémentaire !



👉 https://t.co/eiKvF6MBiV pic.twitter.com/Jw6kX2Dujk — SC Bastia (@SCBastia) April 4, 2023

