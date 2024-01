RC Lens - Mercato : un latéral gauche a débarqué à Lens, une autre recrue va suivre !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Le RC Lens tient sa nouvelle recrue. Désireux de recruter un latéral gauche au cours du mercato hivernal, Foot Mercato annonce que les Sang et Or trouvé l’oiseau rare en la personne de Jhoanner Chavez (21 ans). Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Un milieu bien avancé à Lens ? L’Équatorien de Bahia va s'engager sous peu avec le RC Lens. Avec ses agentes, l’intéressé était d’ailleurs présent à Bollaert hier pour Lens-Monaco en 32es de finale de la Coupe de France. Après Chavez, le club artésien serait en discussion avec un milieu de terrain dont le nom n'a pas fuité. 🚨🔴🟡 #RCL #mercato

Bastien Aubert

Rédacteur