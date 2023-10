RC Lens - Mercato : une nouvelle recrue débarque !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Comme le rapporte la Voix du Nord, le RC Lens a en effet offert un contrat de neuf mois au milieu « box to box » Noah Diliberto (22 ans), qui était libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat au Valenciennes FC (Ligue 2). La fiche du RC Lens sur But! Football Club Diliberto débarque pour neuf mois Fort de 107 matchs disputés en Ligue 2 et en Coupe de France avec le VAFC (4 buts, 9 passes décisives), le natif de Cambrai a accepté cette mission de courte durée visant à encadrer les jeunes de la Gaillette et de leur faire partager son expérience du professionnalisme. Après avoir conclu la dernière saison à la seconde place, la réserve des Sang et Or a très mal démarré son championnat de National 3 cette saison, s’affichant à la 9ème place (sur 14) du classement du groupe des Hauts-de-France avec déjà deux défaites en quatre journées. ⚽ FOOTBALL : Noah Diliberto vient de signer un contrat de neuf mois avec le RC Lens. Il doit encadrer les jeunes de la réserve.#foot #football #RCL #RCLenshttps://t.co/Ncr0vZd4dp — La Voix des Sports (@lavoixdessports) October 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le Mercato est clos depuis le 1er septembre, le RC Lens continue d’écumer le marché des joueurs libres. Après Nampalys Mendy, un ancien de Valenciennes débarque pour muscler la réserve en National 3. Il s'agit de Noah Diliberto (ex-VAFC).

Alexandre Corboz

Rédacteur