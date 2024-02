RC Lens Mercato : une piste très Real Madrid se précise pour Varane

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Au cœur de l'automne, quand il semblait ne plus faire partie du tout des plans d'Erik ten Hag, Raphaël Varane était annoncé sur le départ pour cet hiver à Manchester United. Il expliquait alors que sa priorité était de retrouver l'un de ses anciens clubs, le RC Lens ou le Real Madrid. Mais les choses sont quelque peu rentrées dans l'ordre pour le défenseur central de 30 ans, qui devrait attendre juin pour aller voir ailleurs.

Direction al-Nassr pour Varane !

Et cet ailleurs ne devrait pas être le nord de la France, pas plus que le centre de l'Espagne. C'est en Arabie Saoudite que Varane devrait poursuivre sa carrière, aux côtés de joueurs qu'il connaît bien. Ekrem Konur explique en effet qu'al-Nassr, où Cristiano Ronaldo évolue depuis un an, voudrait le recruter, de même que Casemiro. Le Portugais, qui fait la pluie et le beau temps dans son club, ne cache pas qu'il veut évoluer dans une équipe compétitive, au milieu de joueurs qu'il apprécie. Varane devrait être l'un de ceux-là. Tant pis pour le RC Lens !

