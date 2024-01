RC Lens - Mercato : une recrue présentée à midi, coup de théâtre pour Danso au PSG !

Une nouvelle recrue au RC Lens. Comme évoqué hier, Jhoanner Chavez (21 ans) va poser ses valises à la Gaillette pour renforcer le côté gauche et se présenté ce mercredi midi. L’Équatorien devrait être prêté avec une option d’achat de 3,5 M€ à lever en fin de saison. Au rayon des départs, Kevin Danso pourrait filer en catimini au PSG.

Sky Sport confirme que le club de la capitale a pris des renseignements sur le défenseur de 25 ans. « Le dossier est à un stade précoce, mais c’est un premier contact. Le joueur était ok pour un départ l’été prochain, mais ça pourrait changer si Paris le veut vraiment maintenant », précise le journaliste Florian Plettenberg. De son côté, Ekrem Konur confirme que le PSG va relancer Danso rapidement.

💣💥 | 🇦🇹 🔵#PSG | PSG have made an opening bid for Lens' Austrian defender Kevin Danso. pic.twitter.com/RvMaZjEE3Z