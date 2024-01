RC Lens, PSG - Mercato : Lens a fixé le prix de Danso !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'information a été donnée ces dernières heures par un média allemand, TZ en l'occurrence, porté sur tout ce qui touche au Bayern Munich. Un club qui, paraît-il, suivait avec attention le dossier du défenseur autrichien du RC Lens, Kevin Danso. Au même titre, d'ailleurs, que le PSG qui, comme vous le savez, tente de récupérer cet hiver un élément solide susceptible de remplacer Milan Skriniar, blessé. Un tarif jugé trop élevé Le média allemand indique toutefois que le RC Lens se montre gourmand et n'accepterait pas un départ à moins de 40 millions d'euros. Tarif très et même trop élevé pour le club bavarois qui, au même titre que le PSG, aurait décidé de faire marche arrière. Précision, et elle est de taille, le contrat de Danso chez les Sang et Or se termine au mois de juin 2027. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon certaines indiscrétions, lues et entendues au cours des dernières heures, le dépensier central du RC Lens, Kevin Danso, serait dans les petits papiers du PSG et même du Bayern Munich. Attention, le tarif est élevé, très élevé même.

