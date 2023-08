RC Lens - Mercato : Wahi envoie du rêve aux supporters, Lens n’est qu’un plan B !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Présenté hier soir en amont de la rencontre opposant le RC Lens au Stade Rennais, Elie Wahi est officiellement lensois. Pourtant, l’ancien Montpelliérain avait fait d'un autre club sa priorité. Wahi voulait Francfort Un temps courtisé par Francfort pour pallier le très probable départ de Randal Kolo Muani au PSG, Elye Wahi avait fait du club allemand sa priorité. Mais quand le RC Lens est arrivé, tout a changé, révèle le journaliste Bertrand Queneutte : "En effet, comme indiqué hier soir en avant-match, Elye Wahi ne souhaitait pas West-Ham. Il voulait Francfort, c'était son choix... avant que Lens vienne frapper à la porte de Montpellier. La France, ce club, ce coach et la Ligue des Champions sont alors devenus sa priorité.". Avec ce choix final, Elye Wahi pourra découvrir la Ligue des Champions et continuer à éblouir la Ligue 1... lui qui a vendu du rêve aux supporters hier au micro de Prime Vidéo : "J'espère que j'ai fait le bon choix (...) Ce stade plein fait rêver. Tu ne peux pas rêver mieux." En effet, comme indiqué hier soir en avant-match, Elye #Wahi ne souhaitait pas West-Ham. Il voulait Francfort, c'était son choix... avant que #Lens vienne frapper à la porte de Montpellier. La France, ce club, ce coach et la Ligue des Champions sont alors devenus sa priorité ⚽9️⃣ — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) August 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Un temps courtisé par Francfort pour pallier le très probable départ de Randal Kolo Muani au PSG, Elye Wahi avait fait du club allemand sa priorité. Mais quand le RC Lens est arrivé, tout a changé, révèle le journaliste Bertrand Queneutte.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur