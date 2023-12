RC Lens - Mercato : Yannick Cahuzac retrouve un banc de touche !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est le quotidien Ouest-France qui donne l'information : Yannick Cahuzac va reprendre du service au FC Lorient. Et ce en qualité d'adjoint de Régis Le Bris, entraîneur qui a été maintenu dans ses fonctions en dépit des mauvais résultats des Merlus. Recalé à Nice Cahuzac, qui officiait encore au RC Lens il y a quelques mois, avait pris la décision, l'été dernier, de rejoindre l'OGC Nice pour se rapprocher de sa famille. Mais les supporters niçois avaient fait barrage à sa venue. Au FC Lorient, Carhuzac ne devrait pas rencontrer le même genre de problèmes. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Ancien adjoint de Franck Haise au RC Lens, Yannick Cahuzac avait quitté l'Artois l'été dernier pour s'engager à l'OGC Nice. Avant que les supporters azuréens fassent barrage. Cette fois, Cahuzac va bel et bien reprendre du service.

Benjamin Danet

Rédacteur