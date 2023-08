RC Lens, OM, LOSC - Mercato : fin du feuilleton Batshuayi

A moins d'une surprise de dernière minute, Michy Batshuayi ne reviendra pas en France. L'attaquant belge de 29 ans avait joué pendant deux saisons à l'OM, entre 2014 et 2016, au début de sa carrière. Il a été question qu'il revienne à Marseille cet été. Le RC Lens était également très chaud pour en faire le successeur de Loïs Openda et le LOSC a également réfléchi à la possibilité de le faire venir dans le cas où Mohamed Bayo partirait. Mais c'est en Angleterre que l'attaquant devrait rebondir.

Selon Foot Mercato, son club, Fenerbahçe, négocie les derniers détails d'un transfert avec Nottingham Forest. Batshuayi a déjà donné son accord pour rejoindre les doubles champions d'Europe (1979, 1980), qui ont remporté plus de C1 que de titre national (1978). De l'autre côté de la Manche, le Belge a déjà porté les couleurs de Chelsea et de Crystal Palace.

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

🚨EXCL: 🟡🔵🇧🇪 #SüperLig |



◉ Nottingham Forest and Fenerbahçe are close to an agreement for the transfer of Michy Batshuayi ‼️



◉ Player has already given his OK and await Fenerbahçe final green light 🟢 pic.twitter.com/0FcQN7EVDO