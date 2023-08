RC Lens, OM, PSG - Mercato : ça s'accélère pour Elye Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le week-end dernier, face au Havre, l'attaquant du MHSC, Elye Wahi, figurait dans le groupe de Michel Der Zakarian. Alors que son transfert est imminent sans que l'on sache vers quelle destination va se rendre le joueur. Bras de fer Lens-West Ham ? Bien informé, Mohamed Toubache Ter indique depuis quelques minutes que le Montpelliérain ne sera pas cette fois dans le groupe qui affronte l'OL demain. Et même qu'un bras de fer débute ! Avant de donner de plus amples précisions : "Lens (timide depuis 10 jours) & West Ham vont accélérer, ce we pr l’un & début de semaine pro pr l’autre. Dossier complexe car plusieurs intermédiaires + Mendes qui peut tout faire éclater à sa guise. Francfort est en retrait car dossier Kolo Muani pas réglé." A suivre... Wahi ne jouera pas à Lyon, demain soir !!



N’est pas ds le groupe.

On vous sortira que le joueur est en instance de départ donc raison de son absence… sauf que là, on est dans autre chose !!

Le bras de fer débute !! #OLMHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Elye Wahi, l'attaquant de Montpellier, est courtisé par de nombreux clubs en Ligue 1 et en Europe. Alors qu'il était présent le week-end dernier dans le groupe du MHSC face au Havre, il ne le sera pas face à l'OL. Transfert imminent ?

