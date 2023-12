RC Lens, OM, Real Madrid - Mercato : les Sang et Or éjectés de la course à Varane ?

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autre club ». Cette phrase prononcée par Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans) il y a quelques mois a fait naître des rêves un peu fous du côté des Sang et Or.

Un trop gros effort financier pour Lens ?

Cet hiver, par élimination, avec un MU où il ne joue plus et un Real qui ne veut pas faire du neuf avec du vieux, il ne restait guère que le RC Lens pour sortir l’ancien international tricolore de sa situation inextricable chez les Red Devils. Sauf, que, si l’on en croit le journaliste de L’Equipe Régis Testelin, dans l’émission « L’Equipe de Greg », le timing ne se prête pas non plus à son retour dans l’Artois :

« C'est impossible, financièrement. Il n'y a pas un joueur de 30 ans qui décide de baisser son salaire dans ce milieu. Il ne viendra jamais à Lens. Je le trouve catastrophique cette saison avec Manchester United. Il a 30 ans et il est usé ».

Il est vrai que, pour rejoindre le RC Lens (qui compte déjà sa triplette titulaire Gradit – Danso – Medina), il faudrait que Raphaël Varane fasse un effort plus que conséquent sur son salaire actuel avoisinant les 20 M€ par an. Clairement pas gagné…

