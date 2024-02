RC Lens : un nœud de tensions entre Haise et Oughourlian avant le FC Nantes né au Mercato ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Franck Haise déclassé au RC Lens ? Mercredi, on a appris que l’intéressé avait délaissé ses fonctions de manager général pour se focaliser sur celles d’entraîneur principal de l’équipe première. Une manière de se recentrer sur ses premières amours en adéquation avec ses dirigeants. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Le dossier Haïdara a été tendu... L’Équipe explique toutefois qu’un désaccord a existé entre les deux parties sur le dossier Massadio Haïdara la semaine dernière, avec une volonté farouche de le garder pour le technicien tandis que le propriétaire Joseph Oughourlian avait accepté de discuter avec le président du FC Nantes, Waldemar Kita. Depuis, ce léger différend s’est aplani puisqu’Haise a eu gain de cause : son piston gauche restera au RC Lens au moins jusqu’en fin de saison. Voici la une de L'Équipe du jeudi 1er février 2024 ! pic.twitter.com/YRLnTxbqnU — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Franck Haise a délaissé ses fonctions de manager général du RC Lens pour se focaliser sur celles d’entraîneur principal de l’équipe fanion, un premier nœud de tensions serait apparu avec les dirigeants du club artésien.

Bastien Aubert

Rédacteur