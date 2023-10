A Marine Le Pen de charger violemment Karim Benzema !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Accusé par Gérald Darmanin d'entretenir des liens avec les Frères musulmans, Karim Benzema a reçu hier le soutien de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé une volonté de « diaboliser » l'attaquant français. Éric Zemmour, lui, est allé plus loin en établissant un lien direct entre les opinions du joueur et le meurtre du professeur Dominique Bernard, ce qui a incité l'avocat du joueur, Hugues Vigier, à indiquer auprès du journal Libération que son client allait porter plainte pour « diffamation ».

"Ce qui est sûr, c’est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l’islamisme le plus radical"

Hier soir, sur le plateau de BFMTV, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ebn avait remis une couche sur l'ancien lyonnais... "La plainte déposée par ses avocats ? C’est une accusation judiciaire. Je vais laisser la réponse à la justice. Il a porté plainte. Monsieur Benzema est un très grand footballeur, il est suivi par des millions de personnes. Je constate qu’il n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras. Il n’a pas non plus fait de tweet pour les bébés décapités, les femmes violées, les 1.300 massacrés par les terroristes islamistes en Israël. Vous savez, le frérisme est très insidieux." Et ce vendredi, c'est au tour de Marine Le Pen d'entrer en scène. La présidente du Rassemblement National a tenu ces propos, sur RMC : « Je n’ai pas les informations précises de Gérald Darmanin. Ce qui est sûr, c’est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l’islamisme le plus radical, que certains pourraient appeler fondamentalisme islamiste ».

