L'avenir d'Ancelotti (Real Madrid) se précise, le Barça prend une première décision pour Vitor Roque

La presse catalane

Sport : "Vitor Roque Culé"

On commence par Sport. Le média catalan consacre sa Une à Vitor Roque, qui est arrivé ce mercredi au FC Barcelone, et explique que le club blaugrana ne voudrait pas mettre de pression sur l'attaquant brésilien et trop attendre de lui dans les premiers mois.

🗞️ Vitor Roque culé, Di María Superstar, Álvarez brilla en la victoria del City... Así vienen las portadas de hoyhttps://t.co/8163680bvq — Diario SPORT (@sport) December 28, 2023

Mundo Deportivo : "Bonjour Vitor"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui souhaite la bienvenue au Barça à Vitor Roque.

La presse madrilène

Marca : "Davies, argent ou gloire"

De son côté, Marca fait sa Une sur Alphonso Davies et annonce que le latéral gauche canadien, ardemment courtisé par le Real Madrid, aurait reçu une offre de prolongation de la part du Bayern Munich avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. S'il veut rejoindre la Maison Blanche, Alphonso Davies va donc devoir faire comme Jude Bellingham : faire passer l’aspect sportif avant l’économique.

AS : "Le Brésil peut attendre"

Enfin, AS s'attarde sur l'avenir de Carlo Ancelotti et croit savoir que l'état-major du Real Madrid serait ravi du technicien italien. Les deux parties devraient se rencontrer après la Super Coupe d'Espagne pour évoquer la prolongation de l'ancien coach du PSG.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 28 de diciembre



📰 BRASIL PUEDE ESPERAR pic.twitter.com/gj4SE61w4W — Diario AS (@diarioas) December 27, 2023

