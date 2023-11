Arabie Saoudite : Benzema a eu la peau de son coach, Laurent Blanc pourrait le remplacer !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Champion d’Arabie Saoudite en titre, Al-Ittihad connait une période très compliquée avec une série de 5 matchs sans succès) et une 6ème à 11 points du leader. Relevo évoque une situation tendue en interne entre Karim Benzema et son entraîneur Nuno Espirito Santo. Un clash aurait opposé les deux hommes hier après la défaite face à Al Quwa Al Jawiya (0-2) en Ligue des champions asiatiques, avec des insultes.

Blanc option numéro 1

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives, « KB9 », lié avec les Tigres jusqu’en juin 2026, aurait eu la peau du Portugais. Pour le remplacer, Al-Ittihad rêve de Zinedine Zidane, mais le Marseillais adéjà refusé un pont d'or du club par le passé et c'est Laurent Blanc qui est désormais pressenti. Blanc avait fait de Benzema un joueur important en équipe de France entre 2010 et 2012, malgré ses soucis liés à l’affaire Zahia...

Benzema deja a Nuno al borde del despido tras una fuerte bronca en el vestuario.



📌 El Al-Ittihad busca la manera de cesar al portugués.



📌 Quieren un técnico francés para agradar al exmadridista y a Kanté: suena Blanc.



✍️ @sergiofernan5ez



➕ℹ️ https://t.co/AvvlYR3MTz pic.twitter.com/382QY0D8So — Relevo (@relevo) November 7, 2023

Podcast Men's Up Life