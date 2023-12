Arabie saoudite : de plus en plus critiqué, Karim Benzema prend une première décision

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce mardi, c'étaient les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, en Arabie saoudite. Al-Nassr a facilement dominé Al-Ittihad (5-2) et CR7 a signé un doublé.

Il s'est retiré des réseaux sociaux

Ces deux nouveaux buts lui permettent d'être avec 53 buts le meilleur buteur de l'année 2023. Le contraste avec son ancien compère du Real est saisissant puisque Benzema, lui, est sous le feu des critiques. Al Ittihad déçoit et les supporters saoudiens se sont amusés à créer un jeu de mots pour désigner et pointer les mauvaises performances du Lyonnais, surnommé“Ben-Hazima”, ce qui signifie “le fils de la défaite” en Arabe. Des critiques et des moqueries qui semblent à l'origine de la décision de Benzema de fermer son compte Instagram, ce mercredi.

