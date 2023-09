Ballon d'Or 2023 : les 30 joueurs nommés pour le trophée sont connus !

C'est tout frais, ça vient de tomber. La chaîne l'Equipe, avant de révéler les 30 joueurs nominés pour le prochain trophée du Ballon d'Or, a donné les noms des lauréats pour le trophée Yachine. On retrouve Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Dominik Livakovic, Mike Maignan, Emiliano Martinez, André Onana, Aaron Ramsdale, Brice Samba et Marc-André Ter Stegen.

Pour le trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur joueur de mois de 21 ans, sont nommés Alejandro Baldé, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Rasmus Hojlund, Jamal Musiala, Pedri, Antonio Silva, Xavi Simons et Elye Wahi.

Josko Gvardiol (Leipzig puis Manchester City / CRO)

Jamal Musiala (Bayern Munich / ALL)

André Onana (Inter Milan puis Manchester United / CAM)

Karim Benzema (Real Madrid puis Al-Ittihad / FRA)

Mohamed Salah (Liverpool / EGY)

Bukayo Saka (Arsenal / ANG)

Kevin De Bruyne (Manchester City / BEL)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund puis Real Madrid / ANG)

Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort puis PSG / FRA)

Bernardo Silva (Manchester City / POR)

Khvicha Kvaratskhelia (Naples / GEO)

Nicolo Barella (Inter Milan / ITA)

Emiliano Martinez (Aston Villa / ARG)

Ruben Dias (Manchester City / POR)

Erling Haaland (Manchester City / NOR)

Martin Odegaard (Arsenal / NOR)

Ilkay Gündogan (Manchester City / ALL)

Yassine Bounou (FC Séville / MAR)

Julian Alvarez (Manchester City / ARG)

Vinicius Jr (Real Madrid / BRE)

Rodri (Manchester City / ESP)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid / FRA)

Lionel Messi (PSG puis Inter Miami / ARG)

Lautaro Martinez (Inter Milan / ARG)

Robert Lewandowski (FC Barcelone / POL)

Kim Min-Jae (Naples puis Bayern Munich / COR)

Kylian Mbappé (PSG / FRA)

Luka Modric (Real Madrid / CRO)

Victor Osimhen (Naples / NIG)

Harry Kane (Tottenham puis Bayern Munich / ANG)

Seulement trois joueurs passés par la Ligue 1 cette saison (Messi, Kolo Muani, Mbappé) et seulement quatre Français (en incluant Griezmann et Benzema). Un cru décevant pour le football français malgré la finale de Coupe du Monde disputée en décembre dernier...

