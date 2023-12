Real Madrid - Mercato : Pérez a donné sa réponse à Ancelotti pour le défenseur central

Aurélien Tchouameni pourrait remplacer David Alaba au poste de défenseur central. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’ancien latéral gauche du Bayern Munich a vu sa saison se terminer il y a quelques jours. Pour le remplacer, le Real Madrid envisageait de recruter cet hiver, Carlo Ancelotti a même incité sa direction à faire venir un défenseur d’expérience. Finalement, il n’en sera rien.

L’ancien Bordelais pourrait être la piste privilégiée pour le poste de défenseur central, d'après Marca. L’actuel milieu de terrain pourrait être reconduit à ce poste, lui qui possède des qualités au duel. Reste à voir jeudi contre Alavés ce que proposera Carlo Ancelotti.

🚨 Nacho, Rüdiger, Tchouaméni will be the CB options for the rest of the season. @marca #rmalive pic.twitter.com/WYDDJykJ90