Eden Hazard a tranché entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Ce samedi, France Football publie une longue interview d'Eden Hazard, dans laquelle le néo-retraité revient sur sa belle carrière. Le Belge a également été questionné sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et même s'il a joué au Real Madrid, comme CR7, il a avoué sa préférence pour la Pulga.

Il a voté Messi

"Messi, c'’est le plus grand de l’Histoire. Cristiano est un plus grand joueur que moi mais, en termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas. Neymar, peut-être. Après, pas plus fort que moi mais, au Real, t’as les meilleurs, par rapport aussi à leur carrière, les Benzema, Modric, c’était au-dessus, Kroos, Kevin De Bruyne, ça respire le foot."

