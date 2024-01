FC Barcelone : Xavi poussé dehors par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Xavi ne sera plus l’entraîneur du FC Barcelone le 30 juin prochain. En attendant, la presse espagnole a fait quelques révélations croustillantes sur les coulisses de son départ programmé. Selon RAC1, Xavi aurait décidé de ne pas continuer au Barça avant Noël et s'en était alors ouvert à trois personnes de son cercle le plus proche.

Le Real Madrid a accéléré le départ de Xavi

La lourde défaite en Supercoupe contre le Real Madrid (1-4 le 14 janvier en Arabie saoudite) serait le déclencheur définitif de sa décision, qu’il comptait annoncer avant les 8es de finale de la Ligue des Champions contre Naples en février-mars. Le revers contre Villarreal, samedi à domicile (3-5), a simplement précipité son annonce publique.

