Las Palmas - Real Madrid : la compo d’Ancelotti est là !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Six jours après sa victoire polémique contre Almeria, le Real Madrid, deuxième au classement derrière Gérone mais avec un match en moins, retrouve les pelouses de Liga et se déplace ce samedi (16h15) sur le terrain de Las Palmas, surprenant huitième. Et on connaît les onze de départs choisis par l’entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, et son homologue, Garcia Pimienta, pour cette rencontre.

Les compos officielles

Las Palmas :

Real Madrid :

Podcast Men's Up Life