Le feuilleton Pérez s'ajoute à celui de Mbappé au Real Madrid, de l'argent arrive au FC Barcelone pour Silva

A en croire Marca, le nouvel entraîneur du PSG aurait fait une croix sur Kylian Mbappé pour la saison à venir. Il aurait aimé pouvoir compter sur lui mais Nasser al-Khelaïfi lui a fait comprendre que ce n'est pas possible. Soit il partira au Real Madrid dès cet été, soit il restera en tribunes.

Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de recruter Ansu Fati, dont il voudrait faire le pendant d'Ousmane Dembélé à gauche. Seulement, le jeune attaquant a déjà fait savoir à de nombreuses reprises qu'il souhaitait continuer l'aventure au FC Barcelone.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Joan Laporta aurait trouvé un nouveau levier financier pour permettre à son club d'enregistrer ses recrues auprès de la Liga. Ce levier sera actionné la semaine prochaine, soit juste avant le début de la Liga. Et heureusement car une clause du contrat d'Ilkay Gündogan lui permettait de partir librement si jamais il n'était pas inscrit au moment de la 1ère journée.

Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, Bernardo Silva attend que les dirigeants catalans fassent une offre à Manchester City pour réclamer un bon de sortie à Pep Guardiola. La question est désormais de savoir si le FCB aura les moyens de formuler une proposition autre qu'un prêt avec option d'achat...

