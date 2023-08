Le Real Madrid gagne à Bilbao mais perd un cadre !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Karim Benzema n'est plus là mais le Real Madrid gagne quand même. Dans la cathédrale de San Mames, on a vu le premier but de la saison de son remplaçant Rodrygo Goes (28e) mais surtout le premier coup d'éclat génial de Jude Bellingham (37e).

Militao victime d'une grave blessure au genou

Si, sportivement, Carlo Ancelotti peut avoir le sourire après avoir réussi cette première grosse échéance au Pays Basque, le point noir du match est la sortie sur blessure d'Eder Militao. Se plaignant du genou, le Brésilien était en larmes au moment de son remplacement par Antonio Rüdiger. Inquiétant dans la même semaine que la grave blessure de Thibaut Courtois...

