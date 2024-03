Le Real Madrid peut remercier Vinicius, Lunin et le VAR !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid n'est pas passé loin de mordre la poussière ce samedi soir sur le terrain d'une belle équipe de Valence. A Mestalla, les locaux ont eu deux buts d'avance grâce à Duro et Yaremchuk.

Les Merengue reviennent de loin

Juste avant la pause, Vinicius Junior a ramené le Real à un but, sur un centre de Carvajal. Et Valence a préservé son avance jusqu'à ce que le Brésilien vienne signer un doublé, servi par Brahim Diaz, à un quart d'heure de la fin. Le Real peut aussi dire merci à Lunin, auteur d'une grosse parade en fin de match, et le VAR, qui a annulé un penalty dans le temps additionnel. Bellingham a ensuite marqué mais l'arbitre avait sifflé la fin du match quelques secondes plus tôt... Gérone aura la possibilité de revenir à 4 points demain s'il s'impose à Majorque. Et le Barça a 6 points, s'il gagne à Bilbao.

Podcast Men's Up Life