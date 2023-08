Le Real Madrid s’impose face au Celta Vigo mais perd Vinicius, Bellingham dans les pas de CR7 !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Pour le Real Madrid, on est clairement dans « un jour sans fin » : la Maison blanche enchaîne les victoires en Liga. Comme à chaque match depuis le début de saison, Jude Bellingham éclabousse l’Espagne de son talent… et Carlo Ancelotti voit un de ses joueurs rejoindre l’infirmerie.

Vinicius se blesse, Rodrygo se rate, Bellingham en sauveur

Si, pour ses débuts, Kepa a failli prendre un but avant de toucher son premier ballon (3e), la VAR a sauvé le portier prêté par Chelsea victime d’une faute du Danois Larsen. Après un premier acte insipide surtout marqué par la sortie sur blessure de Vinicius Jr (pépin musculaire) remplacé par Joselu (18e), le Real s’est réveillé après l’heure de jeu et les entrées des papys Kroos et Modric.

Rodrygo a même bénéficié d’un penalty pour une faute d’Ivan Villar mais le Brésilien a raté l’occasion de se faire justice (68e). Alors qu’on s’acheminait vers un triste 0-0, Jude Bellingham est une nouvelle fois sorti de sa boîte en catapultant de la tête le ballon dans les buts du Celta sur un corner de Kroos prolongé par Joselu (81e). L’Anglais affiche déjà quatre buts en trois matchs. Un score qu’aucun joueur du Real n’avait réalisé depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2009.

