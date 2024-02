Le Real Madrid tease une grande annonce ce vendredi !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid sait faire saliver ses supporters. Alors que le d-day du marché des transferts bats on plein cet hiver, le club espagnol a fait savoir sur son compte X qu’il ferait une grande annonce demain. Forcément, on pense à une éventuelle signature de Kylian Mbappé (PSG, 25 ans)... Même s'il y a d'autres options concernant cette "news".

Une annonce par rapport à un sponsor secondaire...

New player ? Comme « nouveau joueur » en anglais. New Bernabeu ? Comme l’annonce pour l’inauguration tant attendue du nouvel écrin rénové. New accord ? Pour annoncer un nouveau contrat. Simple News concernant le projet de Superligue dont Florentino Perez est l’un des plus fervents défenseurs ?

Il faudra attendre quelques heures pour être fixé… Mais Marca annonce de son côté qu'il s'agit tout simplement d'un nouvel accord avec HP comme sponsor (d'où l'ordinateur). Accord qui portera la valeur totale de la tunique des Merengue à presque 200 M€ (120 M€ par an de la part d'Adidas, 70 M€ par rapport au sponsor maillot Fly Emirates auquel on ajoute encore 1 M€ pour voir HP s'afficher sur la manche).

