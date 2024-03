OM, Real Madrid Mercato : Zidane de retour aux affaires à la fin du mois ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Des mois, déjà, que Zinédine Zidane patiente pour retrouver un banc de touche. Lui qui a si bien réussi au Real Madrid espérait récupérer l'équipe de France, avant même que Didier Deschamps soit finalement prolongé. Et si la rumeur OM revient de temps à autre, au même titre d'ailleurs que son ancien club, la Juventus Turin, le Bayern Munich pourrait bel et bien devenir son futur employeur.

On le sait, le club bavarois est déjà en quête d'un candidat pour succéder la saison prochaine à Thomas Tuchel. Max Eberl, le directeur du football au Bayern, a été on ne peut plus clair sur le profil recherché : " Un entraîneur capable d'attirer de grandes stars et en même temps d'intégrer des jeunes pétris de talent." Attirer les stars sur son seul nom, ce n'est pas un problème pour Zidane.

Et si le Français est intéressé par le poste, nul doute qu'il l'obtiendra. Seule certitude, il n'y a plus trop longtemps à attendre. Le Bayern aimerait officialiser le futur technicien à la fin du mois de mars ou début avril.

