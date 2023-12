Real Madrid : l'année 2024 va commencer bizarrement pour Tchouameni

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Même s'il n'apprécie que modérément de dépanner en défense centrale, Aurélien Tchouameni va remplacer Nacho Fernandez assez vite en 2024. En effet, suspendu pour une rencontre après son carton rouge contre Alaves, le défenseur espagnol ne sera pas de la partie contre Majorque au Santiago Bernabeu le 3 janvier prochain.

Trois défenseurs absents pour la reprise

Pour ce premier match de l'année, Carlo Ancelotti sera privé de trois de ses défenseurs. Eder Militao et David Alaba sont blessés - le premier jusqu'en mars et le second jusqu'au terme de la saison -, et Nacho Fernandez vient tout juste d’être sanctionné. Dans la logique actuelle, et à moins d'un improbable renfort arrivant au 1er janvier au sein de la Maison Blanche, Antonio Rüdiger devrait être aligné et Aurélien Tchouameni associé à lui.

Drôle de début d'année pour le Français, contraint de jouer les "Monsieur bricolage" chez les Merengue.

✔️ Confirmado: 1 partido de sanción a Nacho por su entrada a Samu Omorodionhttps://t.co/5GtwH9VTpo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 27, 2023

