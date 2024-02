Real Madrid : Toni Kroos a pris une décision surprenante pour son avenir

Toni Kroos envisagerait de sortir de sa retraite internationale. Alors qu’il a mis fin à sa carrière internationale en 2021, après un Euro raté (éliminé en 8ème de finale contre l’Angleterre), Toni Kroos songerait à revenir en sélection.

Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait enfiler le maillot de la Mannschaft une nouvelle fois, selon The Athletic, avec la perspective de jouer l’Euro 2024, organisée dans son pays. Une échéance qui semble lui tenir à coeur.

Toni Kroos is considering coming out of international retirement & making himself available for Germany ahead of this summer’s Euros.



Kroos called time on his international career in 2021. But with Germany hosting Euro 2024, he is considering a return.



