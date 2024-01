Real Madrid : Ancelotti a parlé derby, calendrier surchargé et FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La victoire avant tout

"Le match de demain est plus qu'une simple partie, c'est une compétition. Nous donnerons le maximum pour le gagner. L'équipe arrive à ce rendez-vous avec beaucoup d'espoirs et en ayant récupéré des joueurs. Nous pouvons réaliser une belle prestation. L'Atlético nous a battus lors du match aller en Liga, je m'attends à une rencontre engagée et équilibrée."

Le calendrier surchargé avec trois derbys en un mois et demi

"Le calendrier est ce qu'il est. Personnellement, je n'aime pas affronter l'Atlético de Madrid : c'est l'une des meilleures formations et c'est toujours compliqué avec eux. Mais les supporters apprécieront ces chocs."

"Le Barça sera toujours notre rival"

La perspective de retrouver le FC Barcelone en finale

"Le Barça est une équipe compétitive que nous respectons. C'est notre rival dans les compétitions domestiques, il n'y a rien de neuf pour nous. Ça a toujours été comme et ça le sera toujours."

Il peut que Valverde peut s'améliorer

"C'est un milieu complète, qui peut jouer de différentes manières : sur les côtés, comme pivot... Il est très très important pour nous. Dans un même match, il peut jouer à plusieurs postes. C'est rare d'avoir un joueur de son profil. Malgré tout, il peut encore s'améliorer. Il est très humble et il pourrait faire preuve d'un peu plus de caractère. J'ai toujours préféré les humbles aux arrogants, mais parfois, un peu d'arrogance peut te rendre plus fort."

