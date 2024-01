Real Madrid : Ancelotti encense Xavi et donne une bonne nouvelle avant le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le groupe du Real Madrid

« Nous allons bien. L’équipe est sereine. On a récupéré et nous sommes motivés mentalement. Nous sommes proches d'un titre et nous allons essayer de le gagner. Carvajal va bien. Il avait besoin d'un jour de repos, c'est plus difficile pour les vétérans de récupérer. Mais il sera prêt à jouer. Qui sera le gardien titulaire ? Je ne veux pas donner d’indices. Je ne peux pas choisir un titulaire et un remplaçant. L'important, c'est qu'ils le comprennent tous les deux. Et ils l’ont compris. »

Xavi

« Xavi fait de l'excellent travail. Il n'a pas l'expérience que j'ai, parce qu'il est très jeune. Sa carrière est très bonne, ça l'aide d’avoir été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. La façon dont il a vu le football l’aide. »

Pas d’esprit de vengeance contre le Barça

« Le Real Madrid ne joue pas pour se venger, l’équipe se présente toujours au top à cause des exigences de ce maillot. Nous respectons nos adversaires, ils nous ont battus à d'autres occasions. Mais nous avons toujours faim.

Un message pour Zidane et Mendy

« C’était le meilleur joueur que j'aie jamais vu à l'entraînement. C'était incroyable ce qu'il était capable de faire. Il m'a beaucoup aidé en tant qu'assistant, parce qu'il connaissait très bien le club et que je le connaissais. Il m'a beaucoup aidé avec le français, à m'adapter à l'Espagne (...) Ferland Mendy, quand il est bien, c'est pour moi le meilleur arrière gauche du monde sur le plan défensif. Offensivement, il peut s'améliorer, il a marqué un but l'autre jour. Mais défensivement, Mendy est le meilleur arrière gauche du monde. »

🔴🎙 "Dans un Clasico tout s’équilibre, ce sont les petits détails qui décideront"



