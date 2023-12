Real Madrid : Ancelotti étouffe un premier problème avec Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid finira l’année 2023 sur une bonne note. Victorieux hier d’une partie très disputée à Alavés (1-0), le club merengue en a profité pour reprendre la tête de la Liga à Gérone mais a peut-être perdu plus gros puisque Rodrygo est sorti sur blessure et a quitté le stade en boitant. Pour ne rien arranger, Jude Bellingham n’est pas apparu sous son meilleur visage et a passé le plus clair de son temps en pestant contre ses adversaires.

Ancelotti défend Bellingham

Interrogé sur la prestation de sa recrue anglaise, Carlo Ancelotti a préféré rester positif. « Ce qui s’est produit n’est pas dû à une protestation mais à une faute. Je ne pense pas qu'il devrait changer d'attitude, car grâce à cela, il a marqué 14 buts, a-t-il analysé en conférence de presse. S'il perd un match, il en jouera un autre. Il ne doit rien changer, il est spectaculaire. »

💥 El PARTIDO MÁS DURO de BELLINGHAM.



😯 Patadas, enfados, protestas...



Nos lo enseña @alexsilvestreSZ. pic.twitter.com/nRhRfF4KlI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

