Real Madrid : Ancelotti fait 3 grandes annonces et sème un indice sur son avenir

Les retours et la qualité de son effectif :

« Arda, Vinicius et Carvajal ? Ils sont tous disponibles pour demain. Güler a bien récupéré et il est prêt à jouer. C’est un talent extraordinaire. Un effectif plus faible que l’année dernière ? Tout le monde peut donner son avis mais je sais ce que je dois faire et les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Nous savons que ce nouveau système n'est pas parfait. Mais ce système nous permet de presser et de jouer avec plus d'énergie. »

« Xabi Alonso ? Je lui souhaite d'entraîner le Real un jour »

Son avenir et la rumeur Xabi Alonso au Real :

« J’ai eu Xabi Alonso comme joueur et je lui souhaite de devenir entraîneur du Real un jour. Comme à Raúl et Arbeloa. Si on m’a offert une prolongation ? Tout le monde sait que je suis heureux ici. On a le temps pour discuter de ça, ce n’est pas à l’ordre du jour. »

Totale foi en son groupe :

« Les critiques ? C’est normal, ça fait partie du jeu. Ça ne m’affecte pas. Je le entends par exemple au sujet de Kroos et Modric mais ils peuvent jouer dans tous les systèmes du monde. Kepa ? J’ai une confiance totale en lui, c’est un très bon gardien. Nous n'aimons pas pointer du doigt des joueurs, il n'a pas pu faire grand-chose dans les trois buts marqués par l'Atlético. »

