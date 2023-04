Real Madrid : Ancelotti reparle de son avenir et lance le Clasico contre le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

« Il est temps pour nous de gagner un Clasico. » Voilà comment Carlo Ancelotti a lancé le Clasico de demain contre le FC Barcelone ! « Nous sommes concentrés et motivés. Nous avons de bonnes sensations. Nous ferons bien demain, a-t-il poursuivi en conférence de presse. Le Clasico est toujours le match le plus important. La rivalité est énorme. Nous savons que nous pouvons jouer une autre finale. La Copa del Rey est très importante. L'énergie et l'expérience seront importantes demain. Nous devons également être très bons pour créer depuis l'arrière. L'expérience des joueurs vétérans sera un facteur. »

Rüdiger apte à Barcelone

Alors qu’Antonio Rüdiger « peut jouer demain, il est bien », le coach du Real Madrid a évoqué sa situation personnelle et celle des joueurs dont le contrat expirait en juin prochain. « Je ne parle pas de mon avenir. Je l'ai déjà dit, a-t-il balayé. Nos joueurs ne sont pas affectés par le fait que leurs contrats expirent en juin. Ils sont concentrés sur les matchs. Ils sont tous très professionnels. Asensio et le club discutent de prolongation. »