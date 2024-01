Real Madrid : Ancelotti déplore des coups durs et fait des annonces sur Güler et Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid aura encore quelques trous à combler demain face à Arandina. « Kroos, Tchouaméni et Vinicius ne joueront pas demain, a d’emblée fait savoir Carlo Ancelotti en conférence de presse. Kroos a quelques problèmes, il ne fera pas le voyage. Tous les autres joueurs à part ces trois-là pourront jouer. Mendy est un cas à part. Il ne jouera pas non plus mais sera de retour pour la Supercoupe. Dani Carvajal défenseur central demain ? C’est une option, tout comme Nacho et Carrillo. Kepa sera titulaire. »

"Calmez-vous, calmez-vous avec lui"

Interrogé sur le fait qu'Arda Güler n'a toujours pas joué en match officiel, Ancelotti a réclamé de la patience : « Il va bien, il est calme et très heureux de travailler à nouveau avec l’équipe. Je suis très conscient qu’il a 18 ans. Calmez-vous, calmez-vous avec lui, il sera un joueur très important pour le présent et le futur. Un peu de patience est nécessaire de la part de chacun. J’en ai, et lui aussi. Il aura ses minutes, la qualité est là. Güler a même des chances de démarrer demain. »

Lancé sur le début d’année de Jude Bellingham, Carlo Ancelotti a été clair : « C’est le meilleur joueur du monde ! »

🎙| Ancelotti: "Jude Bellingham is the best player in the world." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 5, 2024

