Real Madrid : Ancelotti optimiste pour Rüdiger avant le derby et cash avec le FC Barcelone

L'Atlético, un adversaire toujours difficile à jouer

"C'est un autre match important, la troisième fois que nous nous affrontons en peu de temps. Ce sont toujours des matches engagés, équilibrés, spectaculaires. Ce sera pareil demain. Le match est important. Le Bernabeu nous aidera.

Optimisme pour Rüdiger

"Il va beaucoup mieux et on espère qu'il va continuer à aller beaucoup mieux. Nous l'évaluerons demain et prendrons une décision à ce moment-là. C'est un coup reçu à un muscle pas très important mais nous devons faire attention. Il sera dans le groupe et on décidera demain s'il jouera ou non."

Le Barça ? "Je ne veux pas m'abaisser à ce niveau"

Qui faire jouer en défense centrale

"Il y a Mendy, Carvajal et une troisième option qui s'appelle Camavinga. Il n'y a jamais joué mais il a les caractéristiques pour le faire. Il est rapide et précis. Ce sont nos trois options. En vrai, j'ai confiance dans les trois. Dans mon esprit, le défenseur central fait le travail le plus sensible dans le football car il doit utiliser davantage sa tête que son énergie. Et les trois le font très bien."

La Liga jouée en sept jours avec l'Atlético et Gérone au Bernabeu

"Ces prochains jours seront importants mais pas déterminants. Performer avant la Champions League est essentiel et les matches qui arrivent sont très, très importants. Nous abordons ces parties de la meilleure manière et nous devons profiter du fait de jouer à domicile."

Les critiques du FC Barcelone

"Je suis un professionnel et, en tant que tel, je ne veux pas m'abaisser à ce niveau. Par respect pour le football espagnol. Ne me questionnez plus sur ce sujet. Je ne veux pas m'abaisser à ça."

