Real Madrid : Ancelotti perd Benzema et Vinicius et sème un lourd indice Mercato

Lancé sur le thème du mercato à venir, Ancelotti ne s’est pas mordu la langue. « Des renforts avant la saison prochaine ? Nous ferons ce que nous devons pour améliorer l'équipe. Vous n'avez pas à vous en soucier, a-t-il poursuivi. Nous n'avons pas eu de problèmes en attaque cette saison. Nous avons marqué le plus de buts [en Liga]. Nous avons eu des problèmes à l'arrière. La blessure de Ferland Mendy a compliqué notre saison. Nous devons lui faire confiance et [Fran Garcia] sera très bon. Nous n'avons pas à faire beaucoup de changements en défense. »

🎙| Ancelotti: "We have not had problems in attack this season. We have scored the most goal [in La Liga]. We have had problems at the back."