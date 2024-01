Real Madrid : Ancelotti prêt à une coupe franche avec une recrue estivale ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid et l'Atlético s'affrontaient hier soir à Riyad, en Arabie saoudite, pour la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Au terme d'un match riche en buts et en rebondissements, les Merengue sont venus à bout des Colchoneros (5-3 a.p.), se qualifiant pour la finale. Si certains éléments comme Antonio Rüdiger et Brahim Diaz sont salués par les médias espagnols, Kepa, lui, est montré des doigts, par les médias comme par les supporters du Real.

Les stats accablent Kepa

Le portier de 29 ans, prêté par Chelsea, a notamment encaissé un but gag. Et il est apparu une nouvelle fois fébrile tout au long de la rencontre. Interrogé sur son sujet, Carlo Ancelotti a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un changement dimanche pour la finale. Les stats, elles, accablent Kepa. Le Basque a encaissé 16 buts en 17 matches avec le Real cette saison, alors que Lunin, lui, n'a pris que 6 buts en 10 matches.

Why does Ancelotti start Kepa over Lunin??????

pic.twitter.com/4R9gqSke7M — Migi (@Migi_RM) January 10, 2024

