Real Madrid : Ancelotti réclame une recrue au Mercato et fait une nouvelle annonce sur son avenir

Le match face à Alaves

"Continuer sur la bonne dynamique des derniers matchs, prendre les trois points. Et bien finir l'année 2023."

"Je ne dis pas non (pour un renfort en défense centrale)"

Le recrutement d'un défenseur central cet hiver

"Je ne dis pas non, nous avons parlé avec le club, nous allons l'évaluer dans les prochains jours, nous avons le temps. Le marché de janvier ne se termine que le 31 de ce mois, nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l'instant, nous ne sommes pas pressés. Nous allons bien finir l'année et ensuite nous aurons le temps de prendre la meilleure décision possible."

Quel type de défenseur central ?

"Ce n'est pas le moment de parler de noms. S'il y a une bonne possibilité, nous le ferons. Nous avons le temps d'y réfléchir."

Tchouaméni en défense centrale ?

"Il n'aime pas jouer en défense centrale, comme Eduardo Camavinga n'aime pas jouer latéral. Mais dans l'urgence, il s'est très bien débrouillé. Il sait que s'il y a une urgence, il jouera à ce poste, un match, deux matchs… Mais son avenir est en tant que pivot, nous le savons tous."

Le tirage Leipzig en Ligue des Champions

"C'est une équipe qui est compétitive, qui se bat, avec de bonnes individualités, qui se débrouille bien dans le championnat allemand. Cet adversaire est très bon. Ils ont beaucoup de qualités."

"S'il y a des nouvelles pour mon avenir, je le dirai"

Son avenir

"L'avenir, c'est le match et la semaine de vacances. Mon contrat se termine le 30 juin. S'il y a des nouvelles, je le dirai."

Endrick

"Il est ravi, je pense que l'expérience que les jeunes ont eu depuis le Brésil est l'expérience qu'il veut avoir. Il est excité et content de revenir en juillet."

Propos retranscrits par Real France.

