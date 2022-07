Real Madrid : Ancelotti se lâche sur Benzema et avoue qu'il est sous le charme du Barça de Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Déjà buteur lors du match nul face au Club America (2-2), Karim Benzema a remis ça cette nuit en inscrivant sur pénalty le premier but du Real Madrid lors de la victoire contre la Juventus Turin (2-0).

"Benzema est le meilleur de tous"

Pour Carlo Ancelotti, cela ne fait aucun doute, l'attaquant français, qui a éclaboussé le match par ses étincelles, est le meilleur joueur de son effectif. "C'est le meilleur de tous, sans aucun doute. Il fait tout bien. C'est très difficile de le marquer, c'est Karim", a lâché l'entraîneur merengue en conférence de presse d'après-match avant de s'exprimer sur le FC Barcelone.

"Je pense que Barcelone est en train de mettre en place une équipe fantastique, mais je dois m'occuper de mon équipe. Je dois me concentrer sur mon équipe et ne pas regarder les autres. Dans le football, rien ne me surprend. Le Barça est une équipe qu'il faut toujours respecter. Cette année, ils vont être une équipe qui va se battre jusqu'au bout."

Pour résumer Carlo Ancelotti s'est montré élogieux envers Karim Benzema et le FC Barcelone après la victoire du Real Madrid cette nuit face à la Juventus Turin (2-0) en match amical.

Fabien Chorlet

Rédacteur