Real Madrid - Rayo Vallecano : Ancelotti titille Bellingham et annonce deux retours de taille

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les bonnes nouvelles sont de sortie au Real Madrid. Une semaine après être allé battre le FC Barcelone à Montjuic grâce à un doublé de Jude Bellingham (2-1), Ferland Mendy et Arda Güler feront leur retour dans le groupe merengue pour affronter le Rayo Vallecano demain (21h).

« Jouer à la maison nous permettra, espérons-le, de conserver la première place, affirme le coach du Real Madrid en conférence de presse. Arda Güler s’entraîne normalement et sera convoqué demain. Il a besoin de jouer quelques minutes. »

Ancelotti titille Bellingham et Joselu

En revanche, Thibaut Courtois, Gabriel Militão, Aurélien Tchouaméni et Dani Ceballos sont toujours absents. Ancelotti a ensuite lancé un défi à ses Brésiliens : « Vinicius et Rodrygo finiront la saison en marquant plus de buts que Jude Bellingham et Joselu. »

🇧🇷 Ancelotti confía en su dupla de brasileños:



🗣️ "Vinicius y Rodrygo acabarán marcando más goles que Bellingham y Joselu". pic.twitter.com/P2zoNfJNCS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2023

Podcast Men's Up Life