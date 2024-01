En 2023, Cristiano Ronaldo a définitivement mis Messi dans le rétro

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cristiano Ronaldo a pris deux longueurs d’avance sur Lionel Messi et on peut désormais écrire avec certitude que l'Argentin ne rejoindra plus son plus grand rival. Le Portugais a en effet terminé meilleur buteur de l’année 2023, en comptabilisant ses réalisations avec Al Nassr et celles avec la sélection du Portugal. Il a atteint le total de 54 buts en 2023. C'est la cinquième fois au XXIe siècle après 2011, 2013, 2014 et 2015 qu'il est désigné meilleur artificier de la planète. Lionel Messi, lui, s'est arrêté à trois (2010, 2012, 2016).

Bravo Ronaldo

Vu le format de la MLS et son niveau, vu également la concurrence incarnée par Haaland et Mbappé, il est fort probable que Messi ne retrouvera plus le toit des buteurs mondiaux dans les années à venir. Cristiano Ronaldo a donc remporté ce duel à distance avec l'Argentin.

⚽️Goleadores del año 2023



🇵🇹 Cristiano Ronaldo 5⃣4⃣

🇫🇷 Kylian Mbappé 5⃣2⃣

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Harry Kane 5⃣2⃣

🇳🇴Erling Haaland 5⃣0⃣



➡️Con 38 años, el portugués sigue dando que hablar.



📷Al Nassr pic.twitter.com/ioo4wzoeMt — El Gráfico (@elgraficoweb) December 30, 2023

