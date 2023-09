Real Madrid : Bellingham colle un éclat à un crack du FC Barcelone… grâce à Taylor Swift !

Si le trophée du Golden Boy (meilleur joueur de moins de 21 ans au Monde) est remis à l’issue d’un vote des journalistes au média Tuttosport, les internautes ont aussi le droit d’élire leur propre vainqueur.

Ces derniers jours, les fans du FC Barcelone se sont agacés de voir leur favori Alejandro Baldé, qui était en tête (45,2% des suffrages), se faire doubler en quelques minutes par Jude Bellingham (Real Madrid, passé d’un coup de 30,3% des votes à 60,3%). Si certains dénonçaient une vague de bots venus pour truquer le résultat, il n’en est rien… et la raison de ces votes massifs en faveur de l’Anglais est des plus surprenantes.

Alejandro Baldé a simplement été sanctionné… par la communauté des fans de Taylor Swift après que le jeune Espagnol a déclaré « ne pas aimer la chanteuse ». Les « Swifties » (surnom donné aux fans de l’artiste américaine) ont partagé massivement les déclarations du Barcelonais invitant, pour le punir, à voter massivement pour le meilleur représentant du club ennemi.

« Nous ne pouvons pas le laisser remporter le prix. Votez pour Jude Bellingham ici », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux au moment où le trophée du Golden Boy a basculé. Depuis, Jude Bellingham affiche 49,5% des suffrages contre seulement 27,5% pour Baldé. On ne plaisante pas avec les fans de Taylor Swift.

3️⃣0️⃣% ➡️ 9️⃣0️⃣%



Jude Bellingham's Golden Boy hopes were given a boost when Taylor Swift fans got involvedhttps://t.co/sIKz9dZ8Qq pic.twitter.com/8m2K3a8Tey