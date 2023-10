Real Madrid : Bellingham dépasse CR7, les Merengue déroulent contre Osasuna

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Même s’il n’a pas été épargné par les blessures, tout roule pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti en ce début de saison ! Déjà vainqueur à Naples (3-2) en Ligue des Champions cette semaine, le club madrilène n’a pas tremblé contre Osasuna pour s’offrir un 8ème succès en neuf journées. Succès synonyme de première place quel que soit le résultat du FC Barcelone demain soir à Grenade.

Bellingham déjà 8 buts en Liga !

Tout est allé très vite pour la Maison blanche grâce à une action d’école impulsée par Luka Modric, prolongé d’une remise en première intention par Dani Carvajal et conclue par Jude Bellingham (9’). L’Anglais a même signé son doublé (54’), enchaînant sur ses 7ème et 8ème buts en Liga et battant l’entame canon de Cristiano Ronaldo en 2009. Ce fut ensuite au tour de Vinicius Jr (65’) puis de Joselu (70’) de participer à la fête.

A la 82’ minute, le Real a eu l’occasion de parachever son festival mais Joselu a manqué le penalty du 5-0. Pas bien grave compte-tenu de la prestation d’ensemble des Madrilènes…

[🎞️VIDEO -⚽️BUT] 🇪🇸

🔥🔥 Jude Bellingham, encore lui !!!!

👌 Servi sur un plateau par Dani Carvajal, l'Anglais lance parfaitement le Real Madrid !

💪 Son 7eme but en 6 matchs de Liga cette saison !https://t.co/yumRN39T1V — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 7, 2023

